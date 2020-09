CDC上周說新冠病毒可懸浮空氣散播 周一卻改口

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防控制中心(CDC)上星期五悄悄更改新型肺炎病毒,可以經由空氣傳播的指引後,周一再度反口。

CDC上星期五在網站發布更新資料,說6尺距離可能不足以讓人安全,說在室內要減輕傳播,關鍵是通風,這個指引對學校很重要,因為現在課室內學生的桌椅都是相隔6尺,另外,辦公室、餐廳,甚至教堂崇拜活動都可能因此受影響。

CDC在網站表示,有越來越多證據顯示,飛沫和空氣中微粒可以懸浮在空氣中,並被其他人呼吸進體內,和傳播超過6尺距離,一般來說,沒有良好通風的室內環境,都會增加傳播風險。

不過在周一,CDC網站又改回之前的版本,說由於失誤,把一個建議修改指引的草擬版本上載到網上,說CDC現正更新有關新型肺炎病毒空氣傳播的指引,並會在完成後上載到網頁。

目前網頁上刊登的是之前的指引,說主要傳播方法是人與人近距離,即6尺內,當受感染的人咳嗽、打噴嚏或說話時所產生的飛沫。

不過科學家多個月來都警告說,病毒可以散播得更遠和懸浮在空氣中更久的微小的氣溶膠傳播,世衛也在數以百計科學家遊說後,在兩個月前承認這個說法。

