CDC上周說新冠病毒可懸浮空氣散播 周一卻改口

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防控制中心（CDC）上星期五悄悄更改新型肺炎病毒，可以經由空氣傳播的指引後，周一再度反口。

CDC上星期五在網站發布更新資料，說6尺距離可能不足以讓人安全，說在室內要減輕傳播，關鍵是通風，這個指引對學校很重要，因為現在課室內學生的桌椅都是相隔6尺，另外，辦公室、餐廳，甚至教堂崇拜活動都可能因此受影響。

CDC在網站表示，有越來越多證據顯示，飛沫和空氣中微粒可以懸浮在空氣中，並被其他人呼吸進體內，和傳播超過6尺距離，一般來說，沒有良好通風的室內環境，都會增加傳播風險。

不過在周一，CDC網站又改回之前的版本，說由於失誤，把一個建議修改指引的草擬版本上載到網上，說CDC現正更新有關新型肺炎病毒空氣傳播的指引，並會在完成後上載到網頁。

目前網頁上刊登的是之前的指引，說主要傳播方法是人與人近距離，即6尺內，當受感染的人咳嗽、打噴嚏或說話時所產生的飛沫。

不過科學家多個月來都警告說，病毒可以散播得更遠和懸浮在空氣中更久的微小的氣溶膠傳播，世衛也在數以百計科學家遊說後，在兩個月前承認這個說法。

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