【KTSF 萬若全報導】

您知道灣區哪個縣收入中位數最高,生活成本最高呢?

由財務科技公司SmartAsset最新的分析,加州生活消費最高及收入中位數最高的縣,前六名全部在灣區,其中Santa Clara縣收入中位數最高,為106,761元,依次是San Mateo縣105,667元,Marin縣104,703元,舊金山排第四,96,265元。

但就生活成本來說,最貴的是San Mateo縣,一年平均是70,635元,其次是Marin縣70,623元,Santa Clara縣67,954元,舊金山是62,524元。

