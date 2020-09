【KTSF】

最早爆發新冠肺炎疫情的中國湖北省武漢市,在疫情過後,國際航線16日終於復航。

自新冠肺炎疫情爆發以來,武漢的國際航班全面停飛,相隔8個月之後,武漢天河國際機場首度迎來第一班國際航班的降落,復航的首班飛機是德威航空公司的波音B737-800客機,16日載著60名乘客從首爾直飛武漢,接下來會有更多航班復飛。

根據中新社報導,武漢計畫逐步恢復至新加坡、曼谷、吉隆坡、雅加達和澳門等地航線。

