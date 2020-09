【有線新聞】

全球新型肺炎確診人數突破3,000萬,世衛警告歐洲疫情有復燃跡象。

歐洲過去一周多30萬人確診,增幅超越3月首波疫情高峰期。

法國周四新增10,593人感染,再創單日新高,里昂與尼斯被勒令收緊防疫措施。

世衛稱,歐洲疫情蔓延速度響起警號,促請各國除非有科學實證,否則勿放寬密切接觸者檢疫14天的規定。

