灣區周六風向改變 山火煙霧或重臨

【KTSF 黃恩光報導】

灣區居民享受了幾天清新空氣之後，預測週末風向改變，會將北加州山火煙霧吹來灣區，影響空氣質素，會不會好像上星期那麼嚴重呢？

灣區國家氣象局的氣象學家表示，過去幾天和周五，灣區吹西南風，將本來籠罩灣區的山火煙霧吹到東面和東北面的中谷，以及內華達州，所以這幾天看到藍色的天空，雖然仍然有煙霞，但空氣質素大大改善。

氣象局預測，週末會改為吹北風，會將北加州山火發出的煙吹來灣區，至於會不會好像上星期那麼惡劣，氣象學家表示，目前看來風勢比較緩和，至於多少煙霧會吹到灣區，要視乎山火有多嚴重。

灣區國家氣象局氣象學家David King說：「目前為止，煙霧有可能南下至Sonoma和Napa縣，至於會不會再向南伸延，現在不確定，要看（山火）有多熱和多嚴重，北面的山火多少煙霧隨風南下。」

灣區空氣質素管理局預測週末空氣質素不佳，宣布周六是愛惜空氣日，當局預測污染空氣的微粒含量高，會達到不健康程度，對身體有害，因此呼籲小孩、長者，以及呼吸系統有問題的人士周六留在室內，避免戶外活動。

氣溫方面，氣象局預測這個週末會上升，周日灣區普遍華氏80多度，部分地區可能有華氏90多度，下星期氣溫將稍為回落。

至於什麼時候會下雨，氣象學家表示，灣區的雨季尚未開始，目前沒有下雨的跡象。

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