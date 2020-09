灣區周六風向改變 山火煙霧或重臨

【KTSF 黃恩光報導】

灣區居民享受了幾天清新空氣之後,預測週末風向改變,會將北加州山火煙霧吹來灣區,影響空氣質素,會不會好像上星期那麼嚴重呢?

灣區國家氣象局的氣象學家表示,過去幾天和周五,灣區吹西南風,將本來籠罩灣區的山火煙霧吹到東面和東北面的中谷,以及內華達州,所以這幾天看到藍色的天空,雖然仍然有煙霞,但空氣質素大大改善。

氣象局預測,週末會改為吹北風,會將北加州山火發出的煙吹來灣區,至於會不會好像上星期那麼惡劣,氣象學家表示,目前看來風勢比較緩和,至於多少煙霧會吹到灣區,要視乎山火有多嚴重。

灣區國家氣象局氣象學家David King說:「目前為止,煙霧有可能南下至Sonoma和Napa縣,至於會不會再向南伸延,現在不確定,要看(山火)有多熱和多嚴重,北面的山火多少煙霧隨風南下。」

灣區空氣質素管理局預測週末空氣質素不佳,宣布周六是愛惜空氣日,當局預測污染空氣的微粒含量高,會達到不健康程度,對身體有害,因此呼籲小孩、長者,以及呼吸系統有問題的人士周六留在室內,避免戶外活動。

氣溫方面,氣象局預測這個週末會上升,周日灣區普遍華氏80多度,部分地區可能有華氏90多度,下星期氣溫將稍為回落。

至於什麼時候會下雨,氣象學家表示,灣區的雨季尚未開始,目前沒有下雨的跡象。

