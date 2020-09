商務部禁令失效後 微信或出現功能失靈狀況

【KTSF 梁秋玉報導】

一群在美國的微信用戶提出訴訟,指特朗普的行政命令違憲,並且歧視美籍華人一案有最新發展。

微信用戶早前提出集體訴訟,指特朗普的行政命令違憲,並且歧視美籍華人,要求法庭頒布臨時禁制令,阻止政府對微信的禁令生效。

加州聯邦法官周五表示,會針對最新的禁令,於星期六下午1點半舉行一個緊急聆訊。

兩大主要app商店蘋果和Google,尚未就商務部周五發出的禁令做出回應,但有政府官員表示,兩間公司都已做好準備,會配合政府規定的限期。

有分析人士稱,由於騰訊依靠第三方提供商務託管和發送數據,因此在微信禁令生效後,用戶可能會遇到速度變慢和功能失靈的情況,例如信息不能及時發出或接收,或出現臨時故障等。

另外,隨著時間推移,微信用戶因無法更新應用程式,也將令微信降級並逐步被淘汰,不過禁令並沒有要求互聯網提供商阻止美國用戶使用微信。

根據分析公司Apptopia的資料顯示,微信日均在美國有1,900萬用戶,而騰訊在美國的分公司,至少有250名員工都是用微信,與在深圳的騰訊總部聯絡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。