商務部禁令失效後 微信或出現功能失靈狀況

【KTSF 梁秋玉報導】

一群在美國的微信用戶提出訴訟，指特朗普的行政命令違憲，並且歧視美籍華人一案有最新發展。

微信用戶早前提出集體訴訟，指特朗普的行政命令違憲，並且歧視美籍華人，要求法庭頒布臨時禁制令，阻止政府對微信的禁令生效。

加州聯邦法官周五表示，會針對最新的禁令，於星期六下午1點半舉行一個緊急聆訊。

兩大主要app商店蘋果和Google，尚未就商務部周五發出的禁令做出回應，但有政府官員表示，兩間公司都已做好準備，會配合政府規定的限期。

有分析人士稱，由於騰訊依靠第三方提供商務託管和發送數據，因此在微信禁令生效後，用戶可能會遇到速度變慢和功能失靈的情況，例如信息不能及時發出或接收，或出現臨時故障等。

另外，隨著時間推移，微信用戶因無法更新應用程式，也將令微信降級並逐步被淘汰，不過禁令並沒有要求互聯網提供商阻止美國用戶使用微信。

根據分析公司Apptopia的資料顯示，微信日均在美國有1,900萬用戶，而騰訊在美國的分公司，至少有250名員工都是用微信，與在深圳的騰訊總部聯絡。

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