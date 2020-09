【KTSF】

美國14個州聯合控告聯邦政府與美國郵政,訴訟涉及美國郵政一項政策,要郵件貨車準時離開郵局,而不論是否仍有郵件等待運載,原告指這個政策會阻慢全國郵件的投遞。

訴訟也要求強迫美國郵政將郵遞選票列為一級優先郵件處理,首都華盛頓一個法官周四頒下全國臨時禁令,禁止郵車準時離開政策。

法官指在舉行一個聆訊後,認為特朗普無合理根據而攻擊郵遞投票有舞弊之嫌,但在疫情下,將有更多選民在11月大選中會郵遞投票,各州都關注郵遞放慢,會導致選民沒有及時收到選票,或選民登記表格。

對於法官的臨時禁令,華盛頓州州長JayInslee讚揚法官此舉是「民主的勝利」。

