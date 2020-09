美國新冠確診人數仍在上升 校園病例明顯增加（視頻）

【KTSF】

全世界的科學家都在和時間賽跑,希望盡快研發出新冠肺炎疫苗,其中美國的輝瑞藥廠Pfrizer宣布,可能在10月底之前向當局申請批准疫苗上市,不過多位醫學專家對此抱持懷疑。

藥廠Moderna希望在11月得知疫苗是否有效。

Moderna行政總裁Stéphane Bancel說:「這是我們的基本計畫,我們的最佳計畫是10月,我認為應該不會,但也不完全排除。」

輝瑞Pfizer和德國夥伴一起研發的疫苗,可能在10月底之前申請批准上市,而特朗普總統心中的疫苗期限則是大選之前,不過專家認為此舉非常危險。

CNN醫療界分析師Leanna Wen說:「因為這會讓本來不會懷疑疫苗的人,也會對疫苗產生懷疑。」

國家過敏症及傳染病研究所所長Anthony Fauci說:「如果你取得有效的疫苗,但又沒有足夠的人們接種,你不會知道接種疫苗全面和重要的效果。」

聯邦疾病預防控制中心(CDC)主任Rober Redfield周三拋出戴口罩可能比施打疫苗更有效,卻引發特朗普反擊稱他說錯了。

與此同時,新冠肺炎的確診人數還在上升中,尤其是校園重開後發生的感染案例明顯增加,麻州就發生家長將確診的孩子送回學校上課,導致30名學童需要隔離,讓市長相當憤怒。

Attleboro市長Paul Heroux說:「家長知道,他們不應該這麼做,學生自己也知道,他不應該這麼做。」

紐約市的學校原定在周一恢復親身授課,但也推遲到月底才實施。

紐約市長白思豪說:「我們希望緩幾天,才能做得對。」

至於全國疫情方面,跟7月中相比,住院人數少了一半,但有23個州的每日平均確診個案仍在上升。

至於觀察疫情最好的指標,或許就是檢測的感染率,通常低於5%是目標,兩個星期的數字為4.7%,不過現在卻升高到5.79%,傳染病專家警告稱,如果你給病毒傳播的機會,它就一定會傳播。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。