美國新冠確診人數仍在上升 校園病例明顯增加（視頻）

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全世界的科學家都在和時間賽跑，希望盡快研發出新冠肺炎疫苗，其中美國的輝瑞藥廠Pfrizer宣布，可能在10月底之前向當局申請批准疫苗上市，不過多位醫學專家對此抱持懷疑。

藥廠Moderna希望在11月得知疫苗是否有效。

Moderna行政總裁Stéphane Bancel說：「這是我們的基本計畫，我們的最佳計畫是10月，我認為應該不會，但也不完全排除。」

輝瑞Pfizer和德國夥伴一起研發的疫苗，可能在10月底之前申請批准上市，而特朗普總統心中的疫苗期限則是大選之前，不過專家認為此舉非常危險。

CNN醫療界分析師Leanna Wen說：「因為這會讓本來不會懷疑疫苗的人，也會對疫苗產生懷疑。」

國家過敏症及傳染病研究所所長Anthony Fauci說：「如果你取得有效的疫苗，但又沒有足夠的人們接種，你不會知道接種疫苗全面和重要的效果。」

聯邦疾病預防控制中心（CDC）主任Rober Redfield周三拋出戴口罩可能比施打疫苗更有效，卻引發特朗普反擊稱他說錯了。

與此同時，新冠肺炎的確診人數還在上升中，尤其是校園重開後發生的感染案例明顯增加，麻州就發生家長將確診的孩子送回學校上課，導致30名學童需要隔離，讓市長相當憤怒。

Attleboro市長Paul Heroux說：「家長知道，他們不應該這麼做，學生自己也知道，他不應該這麼做。」

紐約市的學校原定在周一恢復親身授課，但也推遲到月底才實施。

紐約市長白思豪說：「我們希望緩幾天，才能做得對。」

至於全國疫情方面，跟7月中相比，住院人數少了一半，但有23個州的每日平均確診個案仍在上升。

至於觀察疫情最好的指標，或許就是檢測的感染率，通常低於5%是目標，兩個星期的數字為4.7%，不過現在卻升高到5.79%，傳染病專家警告稱，如果你給病毒傳播的機會，它就一定會傳播。

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