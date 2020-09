美國周日起禁下載TikTok及WeChat應用程式

【有線新聞】

美國商務部宣布,星期日起禁止美國用戶下載TikTok及WeChat應用程式,但同時指TikTok仍可繼續營運至11月12日,意味母公司字節跳動仍有時間商討交易協議。

商務部禁令包括,星期日起禁止民眾下載和更新TikTok和WeChat。商務部指,新指令能限制用戶使用這些應用程式,以盡量減少這些應用程式的運作。

而禁止WeChat營運的禁令如期在星期日生效,換言之WeChat將隨即在美國完全停止運作。

至於TikTok則定在11月12日後,禁止繼續在美國境內提供服務,但商務部長羅斯說,只要有關國家安全的憂慮得以解決,禁令就可以撤銷,意味母公司字節跳動仍有時間與企業商討交易協議,繼續在美國營運。

商務部的聲明指,是根據總統特朗普在上月六日發出的行政命令發出今次禁令,行動證明特朗普會保護美國人免受中共威脅。商務部要採取措施應對中國惡意收集美國民眾個人資料的做法。

特朗普較早前透露,正就TikTok交易問題跟甲骨文、零售商沃爾瑪溝通。

報道指,甲骨文及沃爾瑪或將成為TikTok大股東,TikTok會重組,成立環球控股公司TikTok Global,連同現時持有TikTok股權的美資基金股東,將合共持股六成,以提高交易獲通過的機會。

