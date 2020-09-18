美國周日起禁下載TikTok及WeChat應用程式

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美國商務部宣布，星期日起禁止美國用戶下載TikTok及WeChat應用程式，但同時指TikTok仍可繼續營運至11月12日，意味母公司字節跳動仍有時間商討交易協議。

商務部禁令包括，星期日起禁止民眾下載和更新TikTok和WeChat。商務部指，新指令能限制用戶使用這些應用程式，以盡量減少這些應用程式的運作。

而禁止WeChat營運的禁令如期在星期日生效，換言之WeChat將隨即在美國完全停止運作。

至於TikTok則定在11月12日後，禁止繼續在美國境內提供服務，但商務部長羅斯說，只要有關國家安全的憂慮得以解決，禁令就可以撤銷，意味母公司字節跳動仍有時間與企業商討交易協議，繼續在美國營運。

商務部的聲明指，是根據總統特朗普在上月六日發出的行政命令發出今次禁令，行動證明特朗普會保護美國人免受中共威脅。商務部要採取措施應對中國惡意收集美國民眾個人資料的做法。

特朗普較早前透露，正就TikTok交易問題跟甲骨文、零售商沃爾瑪溝通。

報道指，甲骨文及沃爾瑪或將成為TikTok大股東，TikTok會重組，成立環球控股公司TikTok Global，連同現時持有TikTok股權的美資基金股東，將合共持股六成，以提高交易獲通過的機會。

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