特朗普指明年4月美國有足夠新冠疫苗給所有人

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周五在記者會上強調，到明年4月時，美國將會有足夠新型冠狀病毒疫苗給每個人，但這個講法與衛生專家所講的有矛盾。

本星期，聯邦疾病防控中心（CDC）總監Robert Redfield醫生對國會說，在明年第二或第三季之前，不要預期會有廣泛的疫苗面世，他指出，就算今天有疫苗面世，都仍然需要6至9個月去製造出群體免疫力。

但特朗普指，Redfield這個講法是錯誤，特朗普認為，明年4月就可以有足夠疫苗供每個美國人使用。

特朗普說：「我們將生產最少1億劑疫苗，在年底前，或者可能會更多，每月將有數以百萬計劑量，預期到4月，有足夠疫苗給每個美國人。」

特朗普說，聯邦政府應對疫情的工作，政治不會優先過科學。

這種備受爭議的事件也層出不窮，例如CDC的指引聲稱，那些沒有染疫病癥的人，不需要接受檢測的講法，並非由CDC的科學家撰寫，同時也未得到CDC批准就貼上網。

消息透露，這些有關檢測的文件是由聯邦衛生福利部送交給CDC，當中是繞過CDC嚴格的科學檢討過程，這些材料就算放上網，也發現使用錯誤的名詞，犯下基本的錯誤。

特朗普政府的疫苗檢測聯絡員對媒體說，有關的文件事前是經過CDC總監和白宮抗疫小組的成員審查，但就承認曾經有其他的改動。

CDC總監Redfield醫生說，這些指引是與白宮抗疫小組協商，得到小組的專家提供意見後才發出，但承認指引後來要更新，就是CDC從未建議反對沒有病徵的人接受病毒檢測。

另外，也有文件揭露，美國郵政署準備在4月，分發6.5億個口罩給每個家庭，但白宮叫停這個計劃，因為不想惹來民眾恐慌，而口罩改為分發給一些公司、健保機構和社區組織等，也有預留部份給學校。

特朗普認為，政府的抗疫工作已做得非常好。

特朗普又說，如果聯邦當局批准病毒疫苗面世，分發疫苗的工作將於24小時內啟動，也會得到軍方的支援。

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