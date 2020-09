特朗普指明年4月美國有足夠新冠疫苗給所有人

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周五在記者會上強調,到明年4月時,美國將會有足夠新型冠狀病毒疫苗給每個人,但這個講法與衛生專家所講的有矛盾。

本星期,聯邦疾病防控中心(CDC)總監Robert Redfield醫生對國會說,在明年第二或第三季之前,不要預期會有廣泛的疫苗面世,他指出,就算今天有疫苗面世,都仍然需要6至9個月去製造出群體免疫力。

但特朗普指,Redfield這個講法是錯誤,特朗普認為,明年4月就可以有足夠疫苗供每個美國人使用。

特朗普說:「我們將生產最少1億劑疫苗,在年底前,或者可能會更多,每月將有數以百萬計劑量,預期到4月,有足夠疫苗給每個美國人。」

特朗普說,聯邦政府應對疫情的工作,政治不會優先過科學。

這種備受爭議的事件也層出不窮,例如CDC的指引聲稱,那些沒有染疫病癥的人,不需要接受檢測的講法,並非由CDC的科學家撰寫,同時也未得到CDC批准就貼上網。

消息透露,這些有關檢測的文件是由聯邦衛生福利部送交給CDC,當中是繞過CDC嚴格的科學檢討過程,這些材料就算放上網,也發現使用錯誤的名詞,犯下基本的錯誤。

特朗普政府的疫苗檢測聯絡員對媒體說,有關的文件事前是經過CDC總監和白宮抗疫小組的成員審查,但就承認曾經有其他的改動。

CDC總監Redfield醫生說,這些指引是與白宮抗疫小組協商,得到小組的專家提供意見後才發出,但承認指引後來要更新,就是CDC從未建議反對沒有病徵的人接受病毒檢測。

另外,也有文件揭露,美國郵政署準備在4月,分發6.5億個口罩給每個家庭,但白宮叫停這個計劃,因為不想惹來民眾恐慌,而口罩改為分發給一些公司、健保機構和社區組織等,也有預留部份給學校。

特朗普認為,政府的抗疫工作已做得非常好。

特朗普又說,如果聯邦當局批准病毒疫苗面世,分發疫苗的工作將於24小時內啟動,也會得到軍方的支援。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。