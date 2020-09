【KTSF】

特朗普總統周四在國家檔案館出席行憲紀念日發表演說時,炮轟了美國教育體系,他把學校有關種族歧視還有奴隸制的教學稱為「左翼思想灌輸」,而種族抗議活動是這教學的結果。

特朗普聲稱,這些教學方法可與外國敵對行為所採用的反美宣傳相提並論,這與馬丁路德金博士的願景相悖,提倡學校做出改變。

特朗普說:「我們必須清除學校裡那些謊言編織的網,應教導孩子們我們國家的偉大,希望我們的後代明白,他們是世界上有史以來最傑出國家的公民。」

特朗普還宣布將建立國家委員會以推廣愛國主義教育,並將該委員會命名為17-76。

CNN認為這明顯是在回應紐約時報獲得普利策獎的項目16-19,這個項目旨在教導學生奴隸制,特朗普曾把這個項目稱作有毒的政治宣傳。

