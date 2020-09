【KTSF】

《時代雜誌》(TIME)今年由讀者票選的年度百大人物,得票率最高是香港眾志前主席羅冠聰。

現年27歲的羅冠聰,以23歲之齡當選香港立法會議員,成為香港有史以來最年輕的立法會議員,他在香港實施國安法後流亡到英國,在國際線上繼續為香港發聲。

羅冠聰在《時代雜誌》的讀者票選中獲得470萬票,得票率是3.8%,排名第一;排第二是醫護人員,得票率是3.7%;排第三是必要服務員工,得票率是3.4%。

