南灣僑民回台奔喪 分享14天隔離經歷（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

台灣新冠防疫成效被國際讚許,其實台灣並沒有大規模篩檢,很大一部分靠的是全民自覺戴口罩,還有就是14天的隔離,一名臨時回台灣奔喪的南灣僑民,分享她的隔離經驗。

住在聖荷西的林秀春,7月1日接到從台灣來的噩耗父親過世,疫情期間,只准中華民國護照持有者能入境台灣,除非是特別申請,而她的護照已經過期,在經文處的急件下得以上飛機。

林秀春說:「上飛機之前,要先申請台灣一個門號,然後要填一個問卷,下飛機之後,從手機的門號會取得一個簡訊,如果是綠色的許可,就可以通關再往下走。」

入境的旅客很少,但卻花了兩個小時才出關,因為要量體溫,很多表格要填,出了機場,防疫專車已經在等候。

林秀春說:「上車之前司機也是全身幫你消毒,包括行李整個消毒,然後上車之後,乘客跟司機之間是完全用塑膠隔離開來,當中他也不會讓你任意地下車,司機幫你買早餐。」

林秀春住台南,車程大約4小時,想上廁所也得到指定地點。

林秀春說:「我們一下車,有4個全身包起來穿防護衣的人員,他們會問我說,我是不是還要買東西,還是只是要上廁所,然後他們會跟著我去廁所,我使用完出來之後,他們馬上進去噴消毒液,包括我中間經過的地方,都在後面消毒。」

因為是回台灣參加父親喪禮,她還必須自己花5,500元台幣,約180美元,做快速篩檢。

林秀春說:「你要先回來隔離滿5天之後,去跟當地的衛生局申請出去做一個快速的篩檢,如果是陰性的話,你就可以去參加喪禮1小時,我回到我的隔離居所之後,我有申請一支台灣手機,所以他們馬上鎖定手機的位置,所以我就不能離開我申請的地址,每天早上理幹事打電話來,下午衛生局打電話來,確定身體狀況還有沒有出去。」

自我隔離14天,可以住防疫旅館,也可以住親友家,但必須是有獨立的房間及衛浴設備。

林秀春就一個人住在家裡的3樓,林秀春說,後來放寬限制,可以出門參加喪禮兩小時,但內心還是充滿內疚。

林秀春說:「在家裡頭蠻自責跟內疚,因為整個在隔離,我完全沒有辦法幫忙任何的事,我包括想到樓下去安慰我媽媽我都不行,我都不應該,整個心情就是有點煎熬,那兩小時就是看到的時候比較悲傷,因為再次見到父親已經是天人永隔。」

儘管是篩檢呈陰性反應,但喪禮結束後是繼續隔離,滿14天解禁後,跟許多人一樣,一定要享受台灣的小吃美食。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。