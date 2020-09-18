南灣僑民回台奔喪 分享14天隔離經歷（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

台灣新冠防疫成效被國際讚許，其實台灣並沒有大規模篩檢，很大一部分靠的是全民自覺戴口罩，還有就是14天的隔離，一名臨時回台灣奔喪的南灣僑民，分享她的隔離經驗。

住在聖荷西的林秀春，7月1日接到從台灣來的噩耗父親過世，疫情期間，只准中華民國護照持有者能入境台灣，除非是特別申請，而她的護照已經過期，在經文處的急件下得以上飛機。

林秀春說：「上飛機之前，要先申請台灣一個門號，然後要填一個問卷，下飛機之後，從手機的門號會取得一個簡訊，如果是綠色的許可，就可以通關再往下走。」

入境的旅客很少，但卻花了兩個小時才出關，因為要量體溫，很多表格要填，出了機場，防疫專車已經在等候。

林秀春說：「上車之前司機也是全身幫你消毒，包括行李整個消毒，然後上車之後，乘客跟司機之間是完全用塑膠隔離開來，當中他也不會讓你任意地下車，司機幫你買早餐。」

林秀春住台南，車程大約4小時，想上廁所也得到指定地點。

林秀春說：「我們一下車，有4個全身包起來穿防護衣的人員，他們會問我說，我是不是還要買東西，還是只是要上廁所，然後他們會跟著我去廁所，我使用完出來之後，他們馬上進去噴消毒液，包括我中間經過的地方，都在後面消毒。」

因為是回台灣參加父親喪禮，她還必須自己花5,500元台幣，約180美元，做快速篩檢。

林秀春說：「你要先回來隔離滿5天之後，去跟當地的衛生局申請出去做一個快速的篩檢，如果是陰性的話，你就可以去參加喪禮1小時，我回到我的隔離居所之後，我有申請一支台灣手機，所以他們馬上鎖定手機的位置，所以我就不能離開我申請的地址，每天早上理幹事打電話來，下午衛生局打電話來，確定身體狀況還有沒有出去。」

自我隔離14天，可以住防疫旅館，也可以住親友家，但必須是有獨立的房間及衛浴設備。

林秀春就一個人住在家裡的3樓，林秀春說，後來放寬限制，可以出門參加喪禮兩小時，但內心還是充滿內疚。

林秀春說：「在家裡頭蠻自責跟內疚，因為整個在隔離，我完全沒有辦法幫忙任何的事，我包括想到樓下去安慰我媽媽我都不行，我都不應該，整個心情就是有點煎熬，那兩小時就是看到的時候比較悲傷，因為再次見到父親已經是天人永隔。」

儘管是篩檢呈陰性反應，但喪禮結束後是繼續隔離，滿14天解禁後，跟許多人一樣，一定要享受台灣的小吃美食。

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