聯邦大法官Ruth Bader Ginsburg不敵癌魔離世

【KTSF 江良慧報導】

聯邦最高法院大法官Ruth Bader Ginsburg,因為胰臟癌擴散所導致的併發症逝世,終年87歲。

最高法院在下午發布消息,說大法官Ginsburg在首都華盛頓家裡去世。

最高法院首席大法官John Roberts發表聲明,說我們國家失去一個有歷史性地位的大法官,我們在最高法院的人,失去一個我們珍惜的同僚,我們今天哀悼,但同時有信心未來的時代,會記得Ruth Bader Ginsburg就像我們認識的她,一個孜孜不倦和堅定捍衛正義的人。

Ginsburg在法律界一直是一顆閃亮的明星,不過大部分美國人就要到1993年,時任總統克林頓提名她出任最高法院大法官時,才知道有這個人物。

在紐約出生長大的Ginsburg,優雅、說話溫柔,她履歷亮麗,是有史以來第二位獲任命最高法院大法官的女性,不過在多年前,當她從哥倫比亞大學法律系畢業後,她的職業生涯並非一帆風順,雖然得到丈夫全力支持,但她身為猶太人,一個女性和一個母親,她說就像三振把她趕出局,律師行不僱用她,她只能任職法務助理,之後轉做教授,1970年代在美國公民自由聯盟(ACLU)開始婦女權益項目。

Ginsburg曾經處理多宗與性別平等有關的標誌性案件,她曾經在聯邦最高法院擔任6宗案件的律師,並且在其中5宗獲得勝訴,對於克林頓的提名,她不止認為是個人成就,而是女性向前的一步。

Ginsburg說:「它促成了這一天的結束,當女性,我們社會中,至少一半的人才,只能以每次一個的出現在高層地方。」

作為最高法院其中較開明的聲音,她一直支持民權,在決定2000年大選結果的布殊對戈爾訴訟,她發表措詞強硬的反對意見,但她也有同意保守派大法官的時候,她稱已故的大法官Anthonin Scalia是她最好的夥伴,雖然理念不同,但兩人有共同興趣,多次把臂同遊。

她在2016年大選時,曾稱特朗普是冒充者faker,她事後表示後悔這樣說,但就沒有致歉。

Ginsburg近年身體多次抱恙,2018年醫生從她肺部移除兩個增生,令她缺席法庭6天,她曾經患大腸癌,和兩次因為胰臟癌要接受治療,她拒絕退休,和無可匹敵的職業道德,令她成為流行文化的偶像級人物。

2010年,和她結婚56年的丈夫逝世,但她仍然在幾天後,就因為她口中的令人振奮的發展,重返最高法院,就是Elena Kagan加入她和Sonia Sotomayor,成為最高法院女大法官。

對於Ginsburg逝世,特朗普總統表示Ginsburg是一名了不起的女性,未有提到繼任人的事。

現時距離總統大選只剩下46天,據報Ginsburg的遺願,是由下一屆總統提名繼任人,不過參議院多數黨領袖、共和黨籍的麥康尼在Ginsburg死訊公布一個多小時後就發表聲明,表示只要特朗普提名接任人選,參議院就會展開表決。

不過同樣在大選年,在2016年2月,大法官Scalia逝世,時任總統奧巴馬提名Merrick Garland法官繼任,但麥康尼拒絕處理這項提名案。

