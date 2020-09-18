聯邦大法官Ruth Bader Ginsburg不敵癌魔離世

【KTSF 江良慧報導】

聯邦最高法院大法官Ruth Bader Ginsburg，因為胰臟癌擴散所導致的併發症逝世，終年87歲。

最高法院在下午發布消息，說大法官Ginsburg在首都華盛頓家裡去世。

最高法院首席大法官John Roberts發表聲明，說我們國家失去一個有歷史性地位的大法官，我們在最高法院的人，失去一個我們珍惜的同僚，我們今天哀悼，但同時有信心未來的時代，會記得Ruth Bader Ginsburg就像我們認識的她，一個孜孜不倦和堅定捍衛正義的人。

Ginsburg在法律界一直是一顆閃亮的明星，不過大部分美國人就要到1993年，時任總統克林頓提名她出任最高法院大法官時，才知道有這個人物。

在紐約出生長大的Ginsburg，優雅、說話溫柔，她履歷亮麗，是有史以來第二位獲任命最高法院大法官的女性，不過在多年前，當她從哥倫比亞大學法律系畢業後，她的職業生涯並非一帆風順，雖然得到丈夫全力支持，但她身為猶太人，一個女性和一個母親，她說就像三振把她趕出局，律師行不僱用她，她只能任職法務助理，之後轉做教授，1970年代在美國公民自由聯盟（ACLU）開始婦女權益項目。

Ginsburg曾經處理多宗與性別平等有關的標誌性案件，她曾經在聯邦最高法院擔任6宗案件的律師，並且在其中5宗獲得勝訴，對於克林頓的提名，她不止認為是個人成就，而是女性向前的一步。

Ginsburg說：「它促成了這一天的結束，當女性，我們社會中，至少一半的人才，只能以每次一個的出現在高層地方。」

作為最高法院其中較開明的聲音，她一直支持民權，在決定2000年大選結果的布殊對戈爾訴訟，她發表措詞強硬的反對意見，但她也有同意保守派大法官的時候，她稱已故的大法官Anthonin Scalia是她最好的夥伴，雖然理念不同，但兩人有共同興趣，多次把臂同遊。

她在2016年大選時，曾稱特朗普是冒充者faker，她事後表示後悔這樣說，但就沒有致歉。

Ginsburg近年身體多次抱恙，2018年醫生從她肺部移除兩個增生，令她缺席法庭6天，她曾經患大腸癌，和兩次因為胰臟癌要接受治療，她拒絕退休，和無可匹敵的職業道德，令她成為流行文化的偶像級人物。

2010年，和她結婚56年的丈夫逝世，但她仍然在幾天後，就因為她口中的令人振奮的發展，重返最高法院，就是Elena Kagan加入她和Sonia Sotomayor，成為最高法院女大法官。

對於Ginsburg逝世，特朗普總統表示Ginsburg是一名了不起的女性，未有提到繼任人的事。

現時距離總統大選只剩下46天，據報Ginsburg的遺願，是由下一屆總統提名繼任人，不過參議院多數黨領袖、共和黨籍的麥康尼在Ginsburg死訊公布一個多小時後就發表聲明，表示只要特朗普提名接任人選，參議院就會展開表決。

不過同樣在大選年，在2016年2月，大法官Scalia逝世，時任總統奧巴馬提名Merrick Garland法官繼任，但麥康尼拒絕處理這項提名案。

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