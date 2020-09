【KTSF】

北灣Sonoma縣衛生官員周四公布縣內13間學前教育機構及託兒所,出現總共62宗新型肺炎確診個案。

病者包括25名兒童及27名家人,和10名職員,其中一個群組感染涉及超過30宗個案,相信源頭是一名兒童。

當局沒有公開涉及的學校名稱。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。