灣區多所學校獲准重開 家長各有擔憂

隨著疫情趨於平穩,有愈來愈多學校重開,不過灣區的多個校區,對於到校上課的政策不同,有些校區除了要獲得當局批准,還要由教師工會和校區協商決定,另外,學校開與不開,也引發家長的擔憂。

舊金山的多間學校周四有衛生局人員出入,該市本月起允許獲得批准的小學重開,回校上課,不過聖荷西聯合校區仍將維持網上授課數個月,直到年底。

聖荷西聯合校區校區總監Nancy Albarran說:「在我20多年任職校區以來,這個決定絕對是我們所做的最艱難決定。」

不論是到校或遠距上課,家長都有不同疑慮,有家長不滿聖荷西校區的決定。

聖荷西市家長Syndie Li說:「這將造成社交和學習鴻溝,私立學校讓學生回校,這些孩子會贏過公校學生。」

聖塔克拉拉縣過去兩天又批准多兩間學校可以重回校園,至今該校區有44間學校可以恢復親身授課,阿拉米達縣才剛公布讓學校申請豁免的程序,Marin縣則有更多的學校重開。

Saint Anselm學校校長Kim Orendorff說:「如果他們遠距學習執行得好,我不確定會不會有落差,但問題是如果教師沒有訓練好,學校沒有訓練好,就會比較處於劣勢。」

至於舊金山聯合校區,儘管當局已有重開政策,但公立學校是否能恢復親身授課,校區將與教師工會展開協商,目前排定兩場會議,要等協商的結果決定。

