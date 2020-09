【KTSF 郭柟報導】

舊金山餐廳禁止室內堂食已經有半年,市長布里德周五宣佈,計劃在9月尾有限制地重開餐廳堂食。

舊金山的疫情預料在9月底可以進一步放寬至橙色級別,市長布里德宣佈到時將會開放市內餐廳的堂食,限制最多容納25%人數,或最多100人。

公共衛生局局長Grant Colfax表示,餐廳必須申請許可,證明符合安全指引。

有舊金山餐廳老闆表示,重開室內堂食有助振興生意,不過希望見到有更多顧客會回來。

有酒店都表示,此舉有望帶動旅遊業,有居民就表示開心,但是同時有點擔心在室內堂食會靠近其他人。

舊金山現時在紅色級別,在星期一重開了髮廊、修甲店或健身室等的室內服務。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。