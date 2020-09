報告指出最近針對亞裔青少年歧視案例有增加（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

新型肺炎疫情期間,有很多亞裔都報稱遭受種族歧視,有報告指出,最近針對亞裔青少年的歧視案例有增加。

其中一份由87名高中學生所做的題為「They Blamed Me Because I Am Asian」(他們怪我因為我是亞裔)的報告,在暑假訪問了1,000多名學生,近八成學生表示,對最近反亞裔的仇恨感到憤怒,六成人感到失望。

報告內有15歲學生表示,曾經因為自己是亞裔被同學針對,該名同學指,全球疫情是源於中國人的飲食習慣引發。

又有17歲學生指,搭捷運時,坐在她旁邊的女士見她是亞裔,馬上用衣服掩蓋口鼻,站起身離開座位。

另外一份由專家所做的Stop AAPI Hate報告,在3月至7月底錄得341宗青少年的報告,其中24宗涉及肢體衝突,有超過56%的個案中,事主被人用反華言論指罵,不過只有一成案例有旁觀者介入相助。

一名住在德州的14歲青年就指,開車回家時被一群不認識的高中生尾隨,對他多次響喇叭,丟東西,之後又打開車窗扮咳,以及用侮辱華裔的言論罵他。

報告對學校提出多項建議改善校園種族歧視問題,包括要求校方介入調查有關指控,尤其是針對女學生的滋擾,為教師提供反歧視訓練,制定反欺凌措施,包括網上欺凌,在課程加入倫理學,了解種族歧視的歷史根源,以及成立亞裔學生組織等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。