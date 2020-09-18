報告指出最近針對亞裔青少年歧視案例有增加（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

新型肺炎疫情期間，有很多亞裔都報稱遭受種族歧視，有報告指出，最近針對亞裔青少年的歧視案例有增加。

其中一份由87名高中學生所做的題為「They Blamed Me Because I Am Asian」（他們怪我因為我是亞裔）的報告，在暑假訪問了1,000多名學生，近八成學生表示，對最近反亞裔的仇恨感到憤怒，六成人感到失望。

報告內有15歲學生表示，曾經因為自己是亞裔被同學針對，該名同學指，全球疫情是源於中國人的飲食習慣引發。

又有17歲學生指，搭捷運時，坐在她旁邊的女士見她是亞裔，馬上用衣服掩蓋口鼻，站起身離開座位。

另外一份由專家所做的Stop AAPI Hate報告，在3月至7月底錄得341宗青少年的報告，其中24宗涉及肢體衝突，有超過56%的個案中，事主被人用反華言論指罵，不過只有一成案例有旁觀者介入相助。

一名住在德州的14歲青年就指，開車回家時被一群不認識的高中生尾隨，對他多次響喇叭，丟東西，之後又打開車窗扮咳，以及用侮辱華裔的言論罵他。

報告對學校提出多項建議改善校園種族歧視問題，包括要求校方介入調查有關指控，尤其是針對女學生的滋擾，為教師提供反歧視訓練，制定反欺凌措施，包括網上欺凌，在課程加入倫理學，了解種族歧視的歷史根源，以及成立亞裔學生組織等。

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