東北醫療中心獲撥款購置流動車提供新冠病毒檢測（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東北醫療中心最近得到一筆撥款,將會用來購置流動車,為舊金山市內貧困地區的居民提供新型肺炎檢測,另外,東北醫療中心表示,正準備迎接新型肺炎疫苗。

東北醫療中心獲得美國心臟協會Bernard J. Tyson社會行動基金一筆10萬元的撥款,將會用款項提供流動檢測服務,方便舊金山東南面社區的居民,預計下個月投入服務。

東北醫療中心醫療總監戴伯康說:「因為我們在這些區做的檢測不夠多,因為那邊的居民可能沒有公車可以到我們免下車的檢測站,也可能有人排斥中國人,導致市民不想做檢查,到最後我們希望有疫苗時,也可以用這部車到這些區域提供疫苗接種。」

預期聯邦食品及藥物管理局10月尾會批准首批新型肺炎疫苗,對於疫苗的安全性,戴伯康這樣說:「我知道有些人還是不大相信這些疫苗,因為疫苗通常需要10年研發,這個疫苗還沒有9個月,我們就差不多完成發明這疫苗,所以很多人感到不是很安全,所以我們希望跟大家講,希望疫苗10月底FDA通過的話,應該都是很安全的疫苗。」

戴伯康表示,新型肺炎疫苗需要極低溫度來儲存,因此東北醫療中心也開始準備。

戴伯康說:「這些疫苗有兩家公司需要用特別冷的冷凍裝置來冷凍疫苗,我們也正在希望買得到這些特別冷凍,華氏零下80度跟零下20度的冷箱,才可以保存疫苗。」

東北醫療中心過去6個月在4個診所設立的免下車檢測服務,總共為3千多名灣區居民檢測,確診率是3.2%,其中在舊金山做檢測的確診率是2%,中半島San Mateo縣6%,南灣聖荷西做的檢測確診率是8%。

族裔方面,東北醫療中心所做的檢測之中,華裔確診率和白人差不多,是2%,拉美裔和太平洋島嶼人士,確診率分別是50%和40%。

東北醫療中心目前呼籲灣區居民接種流感疫苗,預防流感,保護自己和家人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。