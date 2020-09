克拉奇與台灣官員閉門會面 與蔡英文共晉晚餐

【有線新聞】

訪問台灣的美國國務次卿克拉奇會見當地官員及業界代表,並與蔡英文總統共晉晚餐。

克拉奇先在台北賓館與外交部長吳釗燮閉門會面,就台美關係及未來合作項目交換意見。

外交部發新聞稿指,克拉奇今次率領國務院高階官員訪台,傳遞美國政府一貫支持民主台灣的立場。

克拉奇之後與行政院長蘇貞昌討論經濟相關議題等,蘇貞昌希望未來雙方有更多連結與互動,令台美夥伴關係更緊密。

