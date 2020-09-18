克拉奇與台灣官員閉門會面 與蔡英文共晉晚餐

歡迎美國的好朋友和老朋友！ 謝謝美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）率團來訪，也謝謝Morris今晚撥空加入。 今晚在我家，我們用台灣美食讓美國訪團的朋友們感受到台灣的人情味，同時也針對台美合作議題，彼此做了深入的交流。 期待接下來的合作及對話，都可以持續進行，讓台美夥伴關係更友好、更密切！

Posted by 蔡英文 Tsai Ing-wen on Friday, September 18, 2020