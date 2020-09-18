克拉奇與台灣官員閉門會面 與蔡英文共晉晚餐

【有線新聞】
訪問台灣的美國國務次卿克拉奇會見當地官員及業界代表，並與蔡英文總統共晉晚餐。
克拉奇先在台北賓館與外交部長吳釗燮閉門會面，就台美關係及未來合作項目交換意見。
歡迎美國的好朋友和老朋友！ 謝謝美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）率團來訪，也謝謝Morris今晚撥空加入。 今晚在我家，我們用台灣美食讓美國訪團的朋友們感受到台灣的人情味，同時也針對台美合作議題，彼此做了深入的交流。 期待接下來的合作及對話，都可以持續進行，讓台美夥伴關係更友好、更密切！
Posted by 蔡英文 Tsai Ing-wen on Friday, September 18, 2020
外交部發新聞稿指，克拉奇今次率領國務院高階官員訪台，傳遞美國政府一貫支持民主台灣的立場。
克拉奇之後與行政院長蘇貞昌討論經濟相關議題等，蘇貞昌希望未來雙方有更多連結與互動，令台美夥伴關係更緊密。
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