國會眾議院周四通過一項決議,譴責在新冠狀病毒大流行下對亞裔的仇視。

在243票贊成中,有14票來自共和黨人,民主黨人表示,希望這項沒有約束力的決議,能表達對亞裔社區的支持,並向全國傳達信息,美國不會容忍偏執仇恨行為。

