民主黨推3千多億元法案加強抗衡中國

美國國務院官員在國會聽證會上呼籲各國對中國的惡意行為問責,又批評中共沒有朋友。民主黨則推出涉及逾3,500億美元的法案以加強抗衡中國,又促請兩黨對此團結一致。

參議院外交關係委員會的聽證會開始時,主席里施提到民主黨提出了抗衡中國的法案:「這非黨派問題,這是美國的問題。我起初提出法案時是要帶來各方的想法,我們諮詢了黨內和另一黨派的同事。」

根據《紐約時報》早前的報道,民主黨提出的方案,將用10年時間撥款逾3,500億美元,重新投資美國的產業,還有科研發展等。

約160億美元會投資半導體產業,並會要求總統提交計劃,動用《國防生產法》增加半導體生產力,並要求在本土製造。

另外1億多美元會用作額外軍費,擴充在印太地區的軍力及在區內加強盟友關係。

法案亦有針對中國被指侵犯維吾爾族人權的部分,要求總統及官員呈交報告,列出參與及協助在新疆實施強制勞動的人並實施制裁;又會給予受侵害的維族人及香港人難民身分。

法案中又提出以軟實力抗衡中國,設立計劃支援及訓練從事調查報道的記者,針對中國在海外發揮影響力的行動,確保公眾問責的權利。

專責亞太事務的助理國務卿史達偉等國務院官員在聽證會上交代了加強美國印太地區等,應對反制中國的政策。

史達偉說:「我們不是要求各國在美中之間二選一,而是要對北京的惡意行為問責,過程中各國可保障自身的國家主權、安全和長遠經濟穩健。」

首席副助理國務卿里克則說:「實情仍是美國有朋友,克里姆林宮和中共卻沒有;這是我們之間持久和基本的分別,民主西方與想分化我們的獨裁國家之別。」

官員在書面供詞中又指出,中印邊境的衝突、中國在南海、台海的挑釁性行為、意圖清洗國內的少數族裔文化、在香港單方面實施嚴苛的國安法,都反映中國並非負責任的全球參與者,而是不守法的惡霸。

