南加山火消防員殉職 俄勒岡近2千房屋焚毀

【KTSF 江良慧報導】

美國西岸加州、俄勒岡州以及華盛頓州的山火,至今已經焚毀接近600萬畝林木,有至少36人死亡,當中包括在南加州撲救El Dorado山火周四殉職的一名消防員,這場山火是因為一對準父母月初時在El Dorado公園使用煙火裝置,來揭曉自己胎兒性別時所引發,氣象預測部分地區會下雨,或會有助救火,但同時也有其他隱憂。

在俄勒岡州接近2,000間房屋因為多場山火被燒毀,當地預計會下雨,有助救火,但同時在被火燒過的地方有洪水暴發警告,也可能會山泥傾瀉。

在加州,天氣再次轉變,加州東面邊界有紅旗警告和山火天氣警示,消防員就繼續救火。

本月因為要揭曉胎兒性別而引發的El Dorado山火,周四有消防員殉職,死因仍有待調查。

San Bernardino國家森林就發聲明說,對死者家人,朋友和其他消防員表達最深切的同情。

