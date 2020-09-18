南加山火消防員殉職 俄勒岡近2千房屋焚毀

【KTSF 江良慧報導】

美國西岸加州、俄勒岡州以及華盛頓州的山火，至今已經焚毀接近600萬畝林木，有至少36人死亡，當中包括在南加州撲救El Dorado山火周四殉職的一名消防員，這場山火是因為一對準父母月初時在El Dorado公園使用煙火裝置，來揭曉自己胎兒性別時所引發，氣象預測部分地區會下雨，或會有助救火，但同時也有其他隱憂。

在俄勒岡州接近2,000間房屋因為多場山火被燒毀，當地預計會下雨，有助救火，但同時在被火燒過的地方有洪水暴發警告，也可能會山泥傾瀉。

在加州，天氣再次轉變，加州東面邊界有紅旗警告和山火天氣警示，消防員就繼續救火。

本月因為要揭曉胎兒性別而引發的El Dorado山火，周四有消防員殉職，死因仍有待調查。

San Bernardino國家森林就發聲明說，對死者家人，朋友和其他消防員表達最深切的同情。

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