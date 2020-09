灣區多個扶輪社向消防員捐物資 感激他們撲救山火（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區有多個扶輪社向Fremont市消防員捐贈物資,感激他們出力撲救加州山火。

矽谷華人扶輪社、Mission扶輪社和橋中社等的成員,捐贈了價值約4,000元的物資,包括樽裝水、燕麥棒、肉乾等的乾糧,有高中生都寫上多謝消防員的語句。

矽谷華人扶輪社主席蘇鄺慧雯說:「我自己本身是個護士,當我們在5月份對抗新型肺炎時,消防和警局開了很多車進來我們停車場,拍手鼓勵我們,我覺我好感動,每一個小動作和禮物都可以表達心意,支持我們工作下去,所以他們要對抗如此大的山火時,我們都要做點事,給他們鼓勵,表達社區對他們的支持。」

Fremont市分區消防局代理局長Chris Harper說:「Fremont消防局全員很感激捐贈,今年的山火季非常嚴重,但現時還未到10月高峰,所以這些物資絕對能幫我們保持水份與營養。」

Fremont市市長高敘加(Lily Mei)說:「我們很高興也很感謝有這麼多人愛心來幫忙,捐東西給我們的消防員。」

