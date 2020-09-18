CDC修改指引 曾與確診者接觸但無病徵都應檢測

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心（CDC）上月修改指引，指新型肺炎密切接觸者若沒有病徵，無需要接受檢測，引發批評，CDC周五撤回改動，新指引說明，只要曾接觸過確診者，不論是否出現病徵，都應該接受檢測。

CDC網站最新指引表示，曾經與確診者有密切接觸的人，都應該接受檢測，而根據CDC的定義，密切接觸是指在一個確診者6呎範圍內至少15分鐘，這種說法是撤回上月做出的改動。

CDC在8月底把指引改成，如果曾經和確診者有密切接觸，但卻沒有病徵的人，無需要接受檢測，除非是被視為容易受感染，又或者經醫生或者政府官員轉介要做測試。

不過有無數研究指出，有人可以在無病徵的情況下，帶有病毒並且可以傳染他人，公共衛生專家和世衛官員都曾經多次重申，要切斷傳播鏈，為沒有病徵的人進行檢測的重要性。

很多公共衛生專家都批評，CDC上月更改後的檢測指引，似乎是淡化檢測沒有病徵，但會傳播病毒的人的重要性。

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