CDC修改指引 曾與確診者接觸但無病徵都應檢測

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)上月修改指引,指新型肺炎密切接觸者若沒有病徵,無需要接受檢測,引發批評,CDC周五撤回改動,新指引說明,只要曾接觸過確診者,不論是否出現病徵,都應該接受檢測。

CDC網站最新指引表示,曾經與確診者有密切接觸的人,都應該接受檢測,而根據CDC的定義,密切接觸是指在一個確診者6呎範圍內至少15分鐘,這種說法是撤回上月做出的改動。

CDC在8月底把指引改成,如果曾經和確診者有密切接觸,但卻沒有病徵的人,無需要接受檢測,除非是被視為容易受感染,又或者經醫生或者政府官員轉介要做測試。

不過有無數研究指出,有人可以在無病徵的情況下,帶有病毒並且可以傳染他人,公共衛生專家和世衛官員都曾經多次重申,要切斷傳播鏈,為沒有病徵的人進行檢測的重要性。

很多公共衛生專家都批評,CDC上月更改後的檢測指引,似乎是淡化檢測沒有病徵,但會傳播病毒的人的重要性。

