【KTSF】

一列從東灣Fremont前往南灣Milpitas的捷運列車裡,發生有人刺傷乘客的事件。

周五中午時分,捷運一度要關閉Warm Springs車站,本地CBS 5號電視台的報導指出,警方拘捕了一名非洲裔男子。

而根據目擊者提供的資料,案發時,一名50多歲到60多歲的亞裔男人上車之後,無端被疑犯刺傷,事主身上多處受傷,需要送院治療,警方沒有透露疑犯傷人的動機。

