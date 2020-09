【有線新聞】

加州山火肆虐,一個超過100年歷史的天文台,險遭山火燒毀。

在洛杉磯,山火迫近威爾遜山天文台,相距一度只有150米,消防連日灌救,清理燃料和林木,阻止火勢蔓延到天文台設施。

這座天文台在20世紀初成立,天文學家哈勃就在這裡,確認銀河系外有其他星系存在以及宇宙正膨脹等重大天文發現。

