美國微信用戶興訟 指特朗普行政命令違憲兼歧視華人

特朗普總統上月簽署行政命令從下星期起,禁止美國人和企業與TikTok母公司字節跳動及微信母公司騰訊交易,聯邦司法在周二表示,微信用家不會因而面臨民事或刑事懲罰,而一群在美國的微信用戶就提出訴訟,指特朗普的行政命令違憲,並且歧視美國籍華人,舊金山聯邦法庭周四開庭聆訊。

訴訟由美國的微信用戶提出,代表原告的律師表示,微信在美國每天有大約1,900萬名活躍用戶,當中大部分人都是華裔。

律師說,在美國的微信用戶都是用微信與中國的親友通訊、購物、看新聞和進行宗教崇拜,而這些活動都受到美國憲法保障。

律師也說,禁令歧視一些英文不好的華裔美國人,這些人因為英文不好,要轉用其他平台不容易,而且微信又是中國批准使用的少數的平台之一,如果禁止使用微信,原來的用戶都要轉用其他程式,但中國卻不是所有程式都批准,他們或會因此無法與中國的親友聯絡。

律師說,這次是聯邦政府首次針對一個少數族裔用作通訊的主要平台,所以希望法庭頒布禁制令。

不過司法部周二就表示,微信用家不會面對刑事或者民事的罰則,另外,商務部長羅斯預計會在周日公佈有關命令的詳情。

