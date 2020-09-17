美國微信用戶興訟 指特朗普行政命令違憲兼歧視華人

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統上月簽署行政命令從下星期起，禁止美國人和企業與TikTok母公司字節跳動及微信母公司騰訊交易，聯邦司法在周二表示，微信用家不會因而面臨民事或刑事懲罰，而一群在美國的微信用戶就提出訴訟，指特朗普的行政命令違憲，並且歧視美國籍華人，舊金山聯邦法庭周四開庭聆訊。

訴訟由美國的微信用戶提出，代表原告的律師表示，微信在美國每天有大約1,900萬名活躍用戶，當中大部分人都是華裔。

律師說，在美國的微信用戶都是用微信與中國的親友通訊、購物、看新聞和進行宗教崇拜，而這些活動都受到美國憲法保障。

律師也說，禁令歧視一些英文不好的華裔美國人，這些人因為英文不好，要轉用其他平台不容易，而且微信又是中國批准使用的少數的平台之一，如果禁止使用微信，原來的用戶都要轉用其他程式，但中國卻不是所有程式都批准，他們或會因此無法與中國的親友聯絡。

律師說，這次是聯邦政府首次針對一個少數族裔用作通訊的主要平台，所以希望法庭頒布禁制令。

不過司法部周二就表示，微信用家不會面對刑事或者民事的罰則，另外，商務部長羅斯預計會在周日公佈有關命令的詳情。

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