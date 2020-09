美國國務次卿克拉奇訪問台灣 中方提出嚴正交涉

【有線新聞】

再有美國官員訪問台灣,國務次卿克拉奇當地時間周四下午抵達台北,周五與總統蔡英文會面。美方指,此行是為悼念已故前總統李登輝,中方向美國提出嚴正交涉,堅決反對任何美台官方往來,會根據形勢作出必要反應。

負責經濟、能源及環境事務的克拉奇,周四下午五時許抵達台北松山機場,拱手與各人打招呼。因應新型肺炎疫情,全部人啟程前已經通過病毒檢測,入境後會再檢測一次。

美方指此行是弔唁已故前總統李登輝,表明繼續與台灣保持聯繫,是美國紀念李登輝的方式。

克拉奇會在台灣逗留三日,周五與總統蔡英文、外長吳釗燮、行政院長蘇貞昌等閉門會面,之後在總統府晚宴。周六代表美國政府出席李登輝的告別追思禮拜,同日下午乘專機離開。

台灣歡迎克拉奇到訪,指充分顯示台灣和美國是共享民主價值的堅實伙伴,期望兩地有更多交流、討論,為經濟等進一步合作奠定更強基礎,創造互惠雙贏關係,但克拉奇此行不會與台灣官員舉行雙邊經濟對話。

克拉奇是繼衛生部長阿札後一個多月內再有美國官員訪問台灣,亦是美國1979年以來訪台的國務院最高層級官員。

中方堅決反對任何形式的美台官方往來,批評美方執意安排克拉奇訪台嚴重違反一個中國原則,助長台獨分裂勢力,已經向美方提出嚴正交涉,敦促美方慎重處理涉台問題,中方將根據形勢發展作出必要回應。

台方指經濟對話涉及廣泛層面,雙方正磋商對話形式、議題等,代表團會持續交換意見,為後續對話鋪路。

