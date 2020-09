5名中國公民涉網絡攻擊被美國起訴

【有線新聞】

美國司法部起訴5名中國公民,涉嫌入侵全球過百間公司、機構,以及香港民主派人士的電腦等,5人仍然在逃。當局質疑中方包庇。

司法部公開三份起訴書,起訴五名中國黑客,相信他們隸屬中國政府資助的黑客組織代號APT41,他們涉嫌入侵全球逾百間公司發動網路攻擊。

3名分別姓蔣、姓錢和姓付的男子,被指透過成都一間網絡技術公司,入侵全球各地的電腦及敲詐勒索。

遭受攻擊的包括軟件開發公司、電訊商、社交網站、大學、非牟利組織、外國政府,以及身處香港的民主派人士等。

至於另外兩名分別姓張和姓譚的男子,被指合謀入侵高科技公司,又透過入侵遊戲公司,獲取遊戲貨幣,然後出售以獲取利潤。

5人被控串謀敲詐、嚴重身份盜竊、洗黑錢、電匯欺詐等多項控罪,最高刑罰可判處入獄20年。

雖然司法部並無指明中國政府同黑客活動有關,但批評中方選擇坐視不理。

美國司法部副總檢察長羅森說:「不幸的是,近年的記錄讓我們知道,中國共產黨已證明它會選擇蹊徑,讓其自家的網絡罪犯能安身,只要他們協助達成竊取知識產權和扼殺自由的目標。」

司法部亦起訴2名馬來西亞商人,指他們涉嫌串同有關的中國黑客,入侵電腦遊戲公司、從中獲利,在馬來西亞當局協助下,周一拘捕他們,正等候引渡到美國受審。

