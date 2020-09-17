特朗普出席里民大會面對選民尖銳質問

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二晚出席賓夕凡尼亞州媒體主辦的里民大會時，面對選民尖銳的質問。

在賓夕凡尼亞州的里民大會上，有選民提到疫情時，面對面質問特朗普是否故意減低疫情的威脅，特朗普就否認。

特朗普說：「我沒有淡化疫情，其實在許多方面，我高調採取強力行動，（你是否沒有向自己承認？）對，因為我所講的是與中國，我向歐洲實施禁令，我們將會有多數以千計人死亡，如果我沒有實施禁令。」

不過，特朗普幾個月前接受記者Bob Woodward訪問時表示，他是希望低調處理疫情，因為不想製造恐慌。

特朗普在錄音中說：「我想淡化（疫情），我仍然希望把它淡化，因為我不想製造恐慌

目前美國的染疫死亡人數飆升至19.5萬人，對於當前的疫情危機，特朗普似乎沒有負上責任。

特朗普說：「可能會有200萬人死亡，如果不關閉國家，（你是否不後悔？）我們有關閉，我認為我們做得好。」

戴口罩是否有效抗疫的問題，特朗普又有一番爭論。

特朗普說：「他們在民主黨大會上表示，要規定全國戴口罩，他們沒有這樣做，因為他們檢查過後沒有這樣做，對於這問題，去問拜登為何他們說將會規定全國戴口罩。」

特朗普續說：「況且許多人不想戴口罩，許多人認為口罩不好。」

反觀民主黨籍競選對手拜登就建議規定全國戴口罩，不過拜登說，他不是總統，沒有權這樣做。

此外，特朗普也一廂情願認為，如果研發出疫苗，疫情將會很快消失，不過有衛生專家就反駁說，就算研發到疫苗，疫症大流行也不會馬上結束。

CNN首席醫療特約記者Sanjay Gupta醫生說：「每個人想起疫苗有樂觀看法，將不會有大改變，我們仍需盡量挽救生命，我們經常提起好像事情已過去，其實我們仍要面對。」

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