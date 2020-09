特朗普出席里民大會面對選民尖銳質問

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二晚出席賓夕凡尼亞州媒體主辦的里民大會時,面對選民尖銳的質問。

在賓夕凡尼亞州的里民大會上,有選民提到疫情時,面對面質問特朗普是否故意減低疫情的威脅,特朗普就否認。

特朗普說:「我沒有淡化疫情,其實在許多方面,我高調採取強力行動,(你是否沒有向自己承認?)對,因為我所講的是與中國,我向歐洲實施禁令,我們將會有多數以千計人死亡,如果我沒有實施禁令。」

不過,特朗普幾個月前接受記者Bob Woodward訪問時表示,他是希望低調處理疫情,因為不想製造恐慌。

特朗普在錄音中說:「我想淡化(疫情),我仍然希望把它淡化,因為我不想製造恐慌

目前美國的染疫死亡人數飆升至19.5萬人,對於當前的疫情危機,特朗普似乎沒有負上責任。

特朗普說:「可能會有200萬人死亡,如果不關閉國家,(你是否不後悔?)我們有關閉,我認為我們做得好。」

戴口罩是否有效抗疫的問題,特朗普又有一番爭論。

特朗普說:「他們在民主黨大會上表示,要規定全國戴口罩,他們沒有這樣做,因為他們檢查過後沒有這樣做,對於這問題,去問拜登為何他們說將會規定全國戴口罩。」

特朗普續說:「況且許多人不想戴口罩,許多人認為口罩不好。」

反觀民主黨籍競選對手拜登就建議規定全國戴口罩,不過拜登說,他不是總統,沒有權這樣做。

此外,特朗普也一廂情願認為,如果研發出疫苗,疫情將會很快消失,不過有衛生專家就反駁說,就算研發到疫苗,疫症大流行也不會馬上結束。

CNN首席醫療特約記者Sanjay Gupta醫生說:「每個人想起疫苗有樂觀看法,將不會有大改變,我們仍需盡量挽救生命,我們經常提起好像事情已過去,其實我們仍要面對。」

