聖荷西聯合校區宣布遙距授課會持續至年底

南灣聖荷西聯合校區周三宣布,所有公立學校將會一直遙距授課,直至2020年底。

Santa Clara縣的疫情最近由最嚴重的紫色,下降一級至紅色水平,若Santa Clara縣能持續兩周處於紅色水平,所有幼稚園至12年級學校將可以恢復親身授課。

不過聖荷西聯合校區校監Nancy Albarran表示,學校是社區的縮影,雖然親身授課對學生是最佳的教學模式,但校區不能忽視Santa Clara縣的傳染數據,令學生、家庭和教職員的健康蒙受威脅。

Santa Clara縣的新增確診個案持續上升,而校區最近對家長、師生進行調查,發現大多數受訪者都希望校區能貫徹提供一個教學模式,至少直至年底。

校區表示,將會持續監察衛生數據及地方與州衛生官員的意見,並將於12月初公布下一步計劃,以及下學年的安排。

