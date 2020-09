舊金山兩小時内3宗槍擊案 3傷者需送院治療

【KTSF】

舊金山周三在兩個小時內發生3宗槍擊案,3名傷者需要送院治療。

當局於晚上7時20分接獲第一宗槍擊案舉報,地點在灣景區Lane街1400號路段,一名24歲女子聽見槍聲,之後發現下半身中槍,沒有生命危險。

女傷者看到一輛可疑車輛駛離現場,但她未能提供更多資料。

至晚上8時35分,警方再接獲另一宗舉報,地點在Mission區Caledonia街夾Sparrow街,一名39歲男子中槍受傷,子彈是從一輛汽車射出,男子中槍後需送院治療,沒有生命危險。

警方在晚上8時57分再接獲另一宗舉報,地點在灣景區Shafter大街1600號路段,兩名疑犯走近一名男子要求他交出財物,疑犯接著向男子開槍,之後搶走男子的背包和車匙。

男子中槍受傷,沒有生命危險,上述3宗案件的疑犯仍然在逃。

