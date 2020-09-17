舊金山兩小時内3宗槍擊案 3傷者需送院治療

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舊金山周三在兩個小時內發生3宗槍擊案，3名傷者需要送院治療。

當局於晚上7時20分接獲第一宗槍擊案舉報，地點在灣景區Lane街1400號路段，一名24歲女子聽見槍聲，之後發現下半身中槍，沒有生命危險。

女傷者看到一輛可疑車輛駛離現場，但她未能提供更多資料。

至晚上8時35分，警方再接獲另一宗舉報，地點在Mission區Caledonia街夾Sparrow街，一名39歲男子中槍受傷，子彈是從一輛汽車射出，男子中槍後需送院治療，沒有生命危險。

警方在晚上8時57分再接獲另一宗舉報，地點在灣景區Shafter大街1600號路段，兩名疑犯走近一名男子要求他交出財物，疑犯接著向男子開槍，之後搶走男子的背包和車匙。

男子中槍受傷，沒有生命危險，上述3宗案件的疑犯仍然在逃。

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