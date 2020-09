舊金山警方市參事聯手打擊非法賽車活動（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山今年的非法賽車活動明顯增加,兩星期前在Exclesior區更加引發致命槍擊案,該區市參事及警方聯合出招打擊非法賽車。

這一段是由市民提供,10天前在Mission夾Persia舉行非法賽車活動的情形,有超過300人圍觀。

活動最終演變成流血事件,畫面中有人中槍倒地,最終有3人被槍擊,其中一名年輕男子死亡。

警方表示,案件仍在調查中,未拘捕任何人。

代表Exclesior區及部分Mission區的市參事安世輝(Ahsha Safai)表示,自疫情爆發以來,全市的非法賽車活動都有增加,嚴重危害居民及商戶的安全,因此他提出法案,為警方提供資源,加強對非法賽車活動的執法。

安世輝說:「我們需要問責,不只是開車,飆車那個人有錯,連旁邊那些協助設置路障的人都一樣。」

現行法例規定,這種飆車活動是違法,屬於魯莽駕駛的一種,一經定罪,最高刑罰是監禁6個月。

安世輝提出的法案規定,在非法賽車活動上出現的汽車,就算只是用來設置路障,阻塞交通,沒有實際參與飆車,警方一樣有權扣押車輛,初犯者至少被扣押兩星期,重犯者車輛可被扣押超過一個月。

警察局局長Bill Scott表示,十天前的非法賽車活動,知道不少居民對於警方的處理手法感到憤怒,局長指,當晚有兩名警員接報到場,參與活動的人數太多,警員擔心圍觀者的安全,亦擔心自身的安全,很多時候,警員突然的介入可能會引致衝突,過往亦發生過警員被車撞的情況,因此處理這類案件,必須要有周詳的計劃,現在警局已經訓練警員,組成了專案小組,專門處理這種非法活動,希望市民目擊有人飆車時,除了拍下片段放上網,亦請發送給警方。

Scott說:「就算你當晚沒有被捕,如果我們有視頻證據,或者其他能指證你的證據,我們會來拘捕你。」

Mission夾Persia這個路段是非法賽車的黑點,市參事安世輝指,未來幾星期,將會在此安裝15部攝錄機,去打擊非法賽車。

