舊金山警方市參事聯手打擊非法賽車活動（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山今年的非法賽車活動明顯增加，兩星期前在Exclesior區更加引發致命槍擊案，該區市參事及警方聯合出招打擊非法賽車。

這一段是由市民提供，10天前在Mission夾Persia舉行非法賽車活動的情形，有超過300人圍觀。

活動最終演變成流血事件，畫面中有人中槍倒地，最終有3人被槍擊，其中一名年輕男子死亡。

警方表示，案件仍在調查中，未拘捕任何人。

代表Exclesior區及部分Mission區的市參事安世輝（Ahsha Safai）表示，自疫情爆發以來，全市的非法賽車活動都有增加，嚴重危害居民及商戶的安全，因此他提出法案，為警方提供資源，加強對非法賽車活動的執法。

安世輝說：「我們需要問責，不只是開車，飆車那個人有錯，連旁邊那些協助設置路障的人都一樣。」

現行法例規定，這種飆車活動是違法，屬於魯莽駕駛的一種，一經定罪，最高刑罰是監禁6個月。

安世輝提出的法案規定，在非法賽車活動上出現的汽車，就算只是用來設置路障，阻塞交通，沒有實際參與飆車，警方一樣有權扣押車輛，初犯者至少被扣押兩星期，重犯者車輛可被扣押超過一個月。

警察局局長Bill Scott表示，十天前的非法賽車活動，知道不少居民對於警方的處理手法感到憤怒，局長指，當晚有兩名警員接報到場，參與活動的人數太多，警員擔心圍觀者的安全，亦擔心自身的安全，很多時候，警員突然的介入可能會引致衝突，過往亦發生過警員被車撞的情況，因此處理這類案件，必須要有周詳的計劃，現在警局已經訓練警員，組成了專案小組，專門處理這種非法活動，希望市民目擊有人飆車時，除了拍下片段放上網，亦請發送給警方。

Scott說：「就算你當晚沒有被捕，如果我們有視頻證據，或者其他能指證你的證據，我們會來拘捕你。」

Mission夾Persia這個路段是非法賽車的黑點，市參事安世輝指，未來幾星期，將會在此安裝15部攝錄機，去打擊非法賽車。

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