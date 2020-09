舊金山為7月1日後確診新型肺炎人士提供現金援助（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山經濟及勞動力發展辦公室與安老自助處合作,為在今年7月1日後確診新冠病毒的患者提供一筆過的現金援助。

為了協助感染新冠病毒而未能夠工作的舊金山居民,市府與安老自助處合作推出名為”Right to Recover”的計劃,向7月1日後確診的人士,提供一筆過1285.6元的現金資助,款項會以現金卡的形式發放,相等於舊金山全職員工兩星期的最低工資。

合資格申請者必須提供有關確診的證明,安老自助處會與衛生局核實資料。

計劃資助的名額有限,需要援助的市民,請致電(415)677-7502登記。

舊金山周三新增60宗確診,累計10,490宗,死亡人數維持在91人。

根據市府重開的時間表,市內的幼稚園及小學如果有向市府申請讓學生回校上課,而又獲得市府批准的話,學童最快將於下星期回校上課。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生提醒家長,要時刻與校方保持緊密溝通,認識學校有什麼防疫措施,當子女感到不適,就不要帶他們上學。

白醫生表示,要年幼學童時刻戴上口罩的確不容易,他希望家長在家裡時常教導子女防疫的重要性,不要與同學靠得太近,可以的話,讓子女適應戴口罩,這些都是可以透過前期教育培養。

