颶風Sally吹襲致多州水浸 有居民被洪水圍困

【KTSF 江良慧報導】

阿拉巴馬州Orange Beach因為颶風Sally吹襲,導致至少一人死亡,另外一人失蹤,Sally周三在墨西哥灣海岸登陸後,為該地區帶來連場大雨,救援人員周四忙於拯救一些被洪水圍困的居民,不過當局同時警告,由於大雨導致河流溪澗,水位急升,有可能會引起第二次的洪水暴發。

颶風Sally吹襲過後,水位還未退回正常水平,加上倒塌的大樹和斷落電線,令現場更加危險,很多房屋目前還是在水中央。

在阿拉巴馬州,搜救行動繼續,州內很多道路和橋樑都不能通車。

阿拉巴馬州州長Kay Ivey說:「我們州很糟糕,而居民也在受苦

在佛州,數以百計被洪水圍困的居民獲救,500名佛州的國民警衛軍也加入救援。

Pensacola消防局長說:「我們有30吋降雨,超過30吋降雨,等於4個月的雨量,在4小時之內,所以很差很嚴重

而且危機還未解除,佛州州長警告說,在州西北部的河流湖泊,未來幾天都有可能因為Sally而水位暴漲。

在包括Pensacola的Escambia縣,就連續三晚實施宵禁。

Escambia縣府官員呼籲公眾留在家中別外出,當局正在評估和救援的行動。

而已經移向內陸的Sally,繼在喬治亞州部分地區帶來連場大雨後,目前已經轉向南北卡羅萊納州,預計當地也可能會有水浸。

