颶風Sally吹襲致多州水浸 有居民被洪水圍困

【KTSF 江良慧報導】

阿拉巴馬州Orange Beach因為颶風Sally吹襲，導致至少一人死亡，另外一人失蹤，Sally周三在墨西哥灣海岸登陸後，為該地區帶來連場大雨，救援人員周四忙於拯救一些被洪水圍困的居民，不過當局同時警告，由於大雨導致河流溪澗，水位急升，有可能會引起第二次的洪水暴發。

颶風Sally吹襲過後，水位還未退回正常水平，加上倒塌的大樹和斷落電線，令現場更加危險，很多房屋目前還是在水中央。

在阿拉巴馬州，搜救行動繼續，州內很多道路和橋樑都不能通車。

阿拉巴馬州州長Kay Ivey說：「我們州很糟糕，而居民也在受苦

在佛州，數以百計被洪水圍困的居民獲救，500名佛州的國民警衛軍也加入救援。

Pensacola消防局長說：「我們有30吋降雨，超過30吋降雨，等於4個月的雨量，在4小時之內，所以很差很嚴重

而且危機還未解除，佛州州長警告說，在州西北部的河流湖泊，未來幾天都有可能因為Sally而水位暴漲。

在包括Pensacola的Escambia縣，就連續三晚實施宵禁。

Escambia縣府官員呼籲公眾留在家中別外出，當局正在評估和救援的行動。

而已經移向內陸的Sally，繼在喬治亞州部分地區帶來連場大雨後，目前已經轉向南北卡羅萊納州，預計當地也可能會有水浸。

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