颶風Sally帶來豪雨 阿拉巴馬州至少一死

【KTSF 江良慧報導】

颶風Sally周三早上以二級颶風在阿拉巴馬州登陸，目前已經減弱成為一股熱帶風暴，不過Sally之前就對墨西哥灣沿岸州分帶來暴雨，造成災難性水浸，阿拉巴馬州有至少一人死亡。

颶風Sally早上以時速高達105英里的大風吹襲美國，重擊阿拉巴馬州南部和佛羅里達州Panhandle，雖然Sally已經慢慢移向內陸，但水浸的警報仍未解除。

在佛州Escambia連接Gulf Breeze至Pensacola的一條三英里長的橋，有一段不見了，其他地方損毀一樣嚴重，道路水浸，電線桿被吹倒，大樹倒塌。

由於Sally以每小時3哩的緩慢速度移動，部分地區已經降雨24吋，到風暴結束時，可能降雨多達35吋，911中心收到很多電話求助，但目前由於大風和水浸，緊急人員也要留守。

從墨西哥灣一直到維珍尼亞州接近2,700萬人口，目前都有水浸或洪水爆發警告。

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