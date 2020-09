颶風Sally帶來豪雨 阿拉巴馬州至少一死

【KTSF 江良慧報導】

颶風Sally周三早上以二級颶風在阿拉巴馬州登陸,目前已經減弱成為一股熱帶風暴,不過Sally之前就對墨西哥灣沿岸州分帶來暴雨,造成災難性水浸,阿拉巴馬州有至少一人死亡。

颶風Sally早上以時速高達105英里的大風吹襲美國,重擊阿拉巴馬州南部和佛羅里達州Panhandle,雖然Sally已經慢慢移向內陸,但水浸的警報仍未解除。

在佛州Escambia連接Gulf Breeze至Pensacola的一條三英里長的橋,有一段不見了,其他地方損毀一樣嚴重,道路水浸,電線桿被吹倒,大樹倒塌。

由於Sally以每小時3哩的緩慢速度移動,部分地區已經降雨24吋,到風暴結束時,可能降雨多達35吋,911中心收到很多電話求助,但目前由於大風和水浸,緊急人員也要留守。

從墨西哥灣一直到維珍尼亞州接近2,700萬人口,目前都有水浸或洪水爆發警告。

