納瓦爾尼疑是在酒店喝水後中毒

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼懷疑是在酒店喝水後中毒,禁止化武組織接獲德國要求協助調查,正在展開化驗。

納瓦爾尼的團隊上月得悉他不適昏倒後一小時,隨即到西伯利亞托木斯克他入住的酒店房間,他們戴上手套,收集房內物品,包括最少三支喝過的免費樽裝水,兩支放在書桌上,一支在床頭櫃,轉交德國專家化驗。

團隊在社交網站發放這段片段,稱已經收到化驗報告,指在水樽驗出蘇聯研發的神經毒劑諾維喬克,並指另外三間實驗室亦驗出納瓦爾尼被諾維喬克毒害,懷疑這些水被人落毒,而非起初推測,納瓦爾尼登機前喝過的茶混入有毒物質。

納瓦爾尼上月由西伯利亞乘坐飛機返回莫斯科途中,懷疑被落毒昏迷,其後送往德國就醫,目前已經蘇醒。

德國政府早前指,他是被諾維喬克毒害,並指法國和瑞典專家確認相關化驗結果,總部設於海牙的禁止化武組織,已經接獲德國要求協助調查,並取得樣本化驗。

俄羅斯一直否認涉事,指沒有證據顯示涉及落毒。

《紐約時報》早前引述德國安全部門官員報道,納瓦爾尼計劃康復後盡快回國,繼續他的工作,不會流亡德國,亦不會配合俄羅斯與德國當局的共同調查。

