聯儲局維持現行近乎零利率政策不變

聯儲局周三決定維持現時近乎零的利率政策不變,可能直到2023年。

聯儲局開完兩天會議後,周三決定維持近乎零的利率政策不變,即是聯邦短期基金利率保持在0至0.25厘之間,估計這個零息政策可能在未來三年都會實行。

由於8月份就業數據顯示,8.4%的失業率好過市場預期,反映出經濟復甦的進度比原先預期的更快速,因此聯儲局更新對經濟前景的預測,比先前預測的較為樂觀,估計到今年底,GDP將會收縮3.7%,年底的失業率是7.6%。

不過聯儲局在聲明中指出,整體經濟的表現,要視乎疫情對經濟怎樣衝擊,短期來說,疫情對經濟活動、就業和通脹都有影響,疫請也對中期的經濟前景構成相當的風險。

聯儲局主席包維爾表示,由於勞工市場有改善,以及沒有明顯的通脹壓力,因此將會繼續以目前的速度維持購買國債和購買以房貸做抵押的證券,來維持貨幣政策的「調節性」,而不是先前所講,優先使用量化寬鬆政策來穩定金融市場。

總結來說,聯儲局是希望失業率降至4%,以及通脹回復到2%目標時,局方才考慮加息。

