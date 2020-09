Daly City選民將表決Q提案是否增加銷售稅0.5%（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

今年11月的選舉,中半島Daly City市選民將投票表決Q提案,是否增加銷售稅,用這筆稅收資助包括緊急救援在內的多項服務計劃。

Daly City Q提案將增加市內銷售稅0.5個百分點,也就是從現在的9.25%,增至9.75%,預計每年可為市府增收約600萬元,不過某些生活消費品,例如食品類雜貨和處方藥物等,仍不屬於徵稅範圍。

由於此次增稅規劃為一般稅項,不屬於特殊稅務項目,因此所得的稅收可以用於市府任何服務項目,例如支持市內小商業、解決無家可歸者問題、維持911緊急服務、長者服務、預防自然災害、應對緊急公共健康問題,以及其他市府服務,而這筆稅收每年也會進行獨立審核。

支持Q提案的人士認為,增加稅收,可以讓市府繼續為市內有需要的家庭和長者提供服務,不會削減911等緊急救援服務,保持街道和公共場所清潔及安全。

反對者則認為,Q提案純粹是為增加市府收入,緊急事項不會一直都存在,不過增稅一旦通過就是永久性,而且市府要提供公共服務,為何不將資金納入預算當中,而是要透過額外稅收提供服務。

此外,提案也會令一些消費者選擇上網購物,並且會加重低收入及弱勢群體的經濟負擔。

Q提案需半數以上贊成票才可通過。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。