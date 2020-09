受疫情影響灣區很多民眾買不到書桌（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

自從疫情開始,頻頻出現民眾搶購各種物資的情況,從衛生紙到手部消毒液,現在甚至學生用的書桌也變得供不應求。

因為疫情的關係,所有學校都把課程改為網上教學,很多公司也都是在家辦公,人們紛紛需要把家裡變成辦公和學習的場所。

學生Teyhla Brown:「所有書桌都售罄了,現在真的很難買到。」

位於南灣聖荷西的Target、山景城的沃爾瑪,還有東Palo Alto的IKEA都表示,他們的書桌、折疊桌、椅子、板凳還有書架存貨很少,甚至是沒有貨品。

Brown已經花了好幾個星期到處找著買書桌,甚至開車兩個小時到沙加緬度尋找宜家的書桌,終於在Palo Alto買到。

Brown說:「我就一直隨機想辦法,比如用餐桌,坐在地上,或用咖啡桌。」

社交媒體上充滿了各種圖片,有孩子和大人坐在餐桌邊,也有坐在看電視使用的折疊桌前,與別人Zoom連線,還有在廚房共用一張折疊桌,甚至把儲物櫃改造成臨時辦公室。

Kailynn Lee一家人則不得不在星期六早晨6點到宜家門口排隊去買書桌。

Lee說:「這個很好用,因為我之前是在床上用Zoom,現在我可以用桌子了。」

來自南加州的Victoria Lim,找遍了亞馬遜、臉書、Craigslist等地方,不是沒有存貨,就是要等到10月以後才有貨。

Lim說:「尤其是便宜的書桌很難找到。」

Lim的父親親自動手用舊的櫃子,為孫子製作了一張書桌,雖然花了兩天時間,但是這個書桌滿足了孫子的需求。

Lim說:「我認為2020年的主題就是利用你所擁有的東西。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。