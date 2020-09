Costra Costa縣公布Halloween過節抗疫指引（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Contra Costa縣周三公佈Halloween指引,繼續呼籲民眾過Halloween也要戴口罩和保持社交距離。

往年的Halloween,民眾都會穿上奇裝異服上街和去派對,小朋友就會到鄰居敲門拿糖,但今年由於疫情持續,這些都可能做不到。

Contra Costa縣周三發布Halloween指引,呼籲大家今年過一個有社交距離的Halloween,例如辦一個網上Halloween奇裝異服比賽,或者在社區辦一個Halloween房子燈飾比賽,讓民眾開車來感受氣氛,但就不要帶小孩去Trick-Or-Treat拿糖。

Contra Costa縣衛生官員Rohan Radhakrishna說:「現在是時候想些創意去慶祝,也可以去看看社區文娛部門,我們現在正在研究和想一些安全的活動和辦法,讓我們的孩子開心。」

而在縣內Walnut Creek,有一個每年Halloween小朋友去拿糖的熱門社區 ,有居民聽到小朋友今年都不來拿糖有點失望,但為了保證小孩子安全,也要放棄傳統。

不過有賣Halloween服裝裝飾品的店家就表示,Halloween服裝符合指引中戴口罩的條件。

Halloween服飾店主James Walters說:「Halloween不僅是一個被要求戴口罩的節日,還是實際上需要戴口罩的節日。」

除了Contra Costa縣,早前在南加州洛杉磯縣也公佈了類似過Halloween的指引。

