CDC總監稱口罩保護程度或高於疫苗

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防控制中心(CDC)總監周三向國會議員表示,遮蓋面部是對抗新型肺炎最有力的公共衛生工具,所提供的保護甚至可能高於疫苗,他又預計要所有美國人都可以接種新型肺炎疫苗,最快都要明年第二季,甚至第三季。

疾控中心總監Robert Redfield醫生說:「我們有清楚科學證據,它們是有效的最佳防禦,我敢說口罩比疫苗更能保證我免受新型肺炎感染。」

Redfield醫生表示,研究中的新型肺炎疫苗,在今年年底可能限量上市時,可能只有70%的免疫原性。

免疫原性是一種疫苗,對一種病毒建立免疫反應的能力,包括白宮新型肺炎顧問Anthony Fauci醫生在內的其他高級衛生專家都曾經表示,要生產一種能保證提供98%或以上保護、非常有效的新型肺炎疫苗的機會很微。

另外,Redfield 醫生也指出,疫苗研發成功後,首批疫苗也只會分發給最容易受感染的群體,至於其他人則要等到稍後生產量也提高後才可慢慢接種,所以他預計,要所有美國人都可以接種疫苗,然後恢復疫症前的正常生活,最快都要明年第二季,甚至第三季。

