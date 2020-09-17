數名路人柏克萊加大附近被點火 疑犯落網

【KTSF 黃恩光報導】

東灣柏克萊警方拘捕了一個身上有許多武器的男人，他涉嫌星期一晚上在柏克萊加大校園附近一條街道，向幾個路人點火，市民嘗試合力制服他。

柏克萊警方星期三發布消息指出，星期一晚9點半左右，接報到Durant Avenue 2500號路段。

警方表示，案發時，兩個男人正在一家披薩店外用餐，疑犯上前推跌桌上的食物，對事主聲稱要放火燒他們，兩名事主走開時，疑犯向他們噴易燃的WD 40潤滑噴霧。

警方表示，後來疑犯轉移視線，走到一家奶茶舖外面，向兩名正在排隊的顧客噴WD 40然後用打火機點火，燒著事主的頭髮，旁人及時滅火。

警方表示，事主沒有受傷，之後有市民合力在街上嘗試制服疑犯，而疑犯就拿出一把斧頭，警員抵達現場之後，沒有使用武力下成功說服疑犯放下斧頭，然後拘捕了他。

警方事後在疑犯身上搜到多把刀，包括一把彎刀、火柴、打火機以及燃燒彈。

警方表示，警民合力制服疑犯，防止了疑犯犯更嚴重的罪行，疑犯是46歲柏克萊居民Brandon McGlone，他面對縱火、恐嚇、對他人投擲易燃物品、使用致命武器襲擊他人，以及擁有毀壞性物品等嚴重控罪。

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