數名路人柏克萊加大附近被點火 疑犯落網

【KTSF 黃恩光報導】

東灣柏克萊警方拘捕了一個身上有許多武器的男人,他涉嫌星期一晚上在柏克萊加大校園附近一條街道,向幾個路人點火,市民嘗試合力制服他。

柏克萊警方星期三發布消息指出,星期一晚9點半左右,接報到Durant Avenue 2500號路段。

警方表示,案發時,兩個男人正在一家披薩店外用餐,疑犯上前推跌桌上的食物,對事主聲稱要放火燒他們,兩名事主走開時,疑犯向他們噴易燃的WD 40潤滑噴霧。

警方表示,後來疑犯轉移視線,走到一家奶茶舖外面,向兩名正在排隊的顧客噴WD 40然後用打火機點火,燒著事主的頭髮,旁人及時滅火。

警方表示,事主沒有受傷,之後有市民合力在街上嘗試制服疑犯,而疑犯就拿出一把斧頭,警員抵達現場之後,沒有使用武力下成功說服疑犯放下斧頭,然後拘捕了他。

警方事後在疑犯身上搜到多把刀,包括一把彎刀、火柴、打火機以及燃燒彈。

警方表示,警民合力制服疑犯,防止了疑犯犯更嚴重的罪行,疑犯是46歲柏克萊居民Brandon McGlone,他面對縱火、恐嚇、對他人投擲易燃物品、使用致命武器襲擊他人,以及擁有毀壞性物品等嚴重控罪。

