世貿裁定美國對華徵巨額關稅違法

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世界貿易組織裁定，美國前年對中國產品徵收巨額關稅，違反國際貿易規定。特朗普總統批評世貿縱容中國擺脫謀殺罪。中方則認為裁決客觀和公正，希望美國尊重裁決。

世貿三人專家組指，特朗普政府自2018年起，以中國侵犯知識產權和技術轉移損害美國利益為由，向中國貨品徵收逾2000億美元關稅，但美方未能充分證明，引用1974年《貿易法》的301條款，對中國進行調查後徵收關稅是「暫時合理」，裁定是違反國際貿易規定。

這次是世貿首度就特朗普政府，對各國加徵的關稅作出裁決，理論上在完成所有裁決程序後，中國可對美國數以十億美元貨品，徵收懲罰性關稅。美國可於60天內提出上訴。

特朗普表示，對世貿的裁決不知情，但看完裁決內容後會作出回應。

特朗普說：「我們必定會採取措施回應，因為世貿讓中國擺脫了謀殺罪，我不是世貿組織的忠實擁護者，我現在可以告訴你知道。」

中國商務部指，對專家組的客觀和公正裁決表示讚賞，希望美方充分尊重裁決，採取實際行動，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。

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