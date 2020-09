世貿裁定美國對華徵巨額關稅違法

【有線新聞】

世界貿易組織裁定,美國前年對中國產品徵收巨額關稅,違反國際貿易規定。特朗普總統批評世貿縱容中國擺脫謀殺罪。中方則認為裁決客觀和公正,希望美國尊重裁決。

世貿三人專家組指,特朗普政府自2018年起,以中國侵犯知識產權和技術轉移損害美國利益為由,向中國貨品徵收逾2000億美元關稅,但美方未能充分證明,引用1974年《貿易法》的301條款,對中國進行調查後徵收關稅是「暫時合理」,裁定是違反國際貿易規定。

這次是世貿首度就特朗普政府,對各國加徵的關稅作出裁決,理論上在完成所有裁決程序後,中國可對美國數以十億美元貨品,徵收懲罰性關稅。美國可於60天內提出上訴。

特朗普表示,對世貿的裁決不知情,但看完裁決內容後會作出回應。

特朗普說:「我們必定會採取措施回應,因為世貿讓中國擺脫了謀殺罪,我不是世貿組織的忠實擁護者,我現在可以告訴你知道。」

中國商務部指,對專家組的客觀和公正裁決表示讚賞,希望美方充分尊重裁決,採取實際行動,共同維護多邊貿易體制,推動世界經濟穩定健康發展。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。