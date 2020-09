加州至少500水井含有害物質 包括Pleasanton市（視頻）

【KTSF】

官方的水質調查發現,加州至少有500個水井的水質被發現含有有害物質,其中東灣Pleasanton市也榜上有名,當局抽查市內的水井後發現,該市部分水井的水可能含有兩種有害化學物質。

Pleasanton市過去常因為適合居住而榜上有名,不過最近水質卻出現問題,當地非常依賴地下水作為自來水。

州府強制規定水質檢測,發現該市的一個水井含有兩種化學物質含量,到達可能不安全級別,當局已經下令停用該水井。

這兩種物質都是PFAS全氟化合物的家族成員。

Go Green initiative執行長Jill Buck說:「這是生物積聚性的,不僅是進入身體後排出來,它會停留在體內,對於健康的影響很大。」

PFAS全氟化合物在1940年由Dupont研發,最先用在鐵氟龍鍋的不沾材料,現在則存在於日常生活中的很多物品,例如鞋子和家具。

柏克萊加大的環境健康科學家也警告,這種有害物質進入環境後會永久存在,疾病防控中心(CDC)也警告,接觸全氟化合物對於健康的危害正在增加。

一些研究也顯示,接觸特定的全氟化合物,會讓孩子產生學習和行為問題,降低婦女懷孕機率,增加膽固醇水平,以及影響免疫系統,甚至有提高某些癌症的風險。

聯邦環保署規定,要測量飲用水中的特定的全氟化合物,不過全氟化合物並未被規管,例如限制使用在食品包裝上等。

KPIX電視台的報導指,在Tri-Valley三谷地區,共有11個水井含有足夠等級的全氟化合物,需要告知居民,其中兩個在Pleasanton市。

當地的水利官員回應表示,已經聘請專家研究新的過濾科技,但購買新設備需要經費,並強調這些化學物質不會進入到民眾和商家的自來水,因為其中一個問題水井的水會注入其他水源混合後,才會進入供水系統,其他的水井的水會先儲存在儲水庫,便可以去除全氟化合物。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。