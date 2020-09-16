加州至少500水井含有害物質 包括Pleasanton市（視頻）

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官方的水質調查發現，加州至少有500個水井的水質被發現含有有害物質，其中東灣Pleasanton市也榜上有名，當局抽查市內的水井後發現，該市部分水井的水可能含有兩種有害化學物質。

Pleasanton市過去常因為適合居住而榜上有名，不過最近水質卻出現問題，當地非常依賴地下水作為自來水。

州府強制規定水質檢測，發現該市的一個水井含有兩種化學物質含量，到達可能不安全級別，當局已經下令停用該水井。

這兩種物質都是PFAS全氟化合物的家族成員。

Go Green initiative執行長Jill Buck說：「這是生物積聚性的，不僅是進入身體後排出來，它會停留在體內，對於健康的影響很大。」

PFAS全氟化合物在1940年由Dupont研發，最先用在鐵氟龍鍋的不沾材料，現在則存在於日常生活中的很多物品，例如鞋子和家具。

柏克萊加大的環境健康科學家也警告，這種有害物質進入環境後會永久存在，疾病防控中心（CDC）也警告，接觸全氟化合物對於健康的危害正在增加。

一些研究也顯示，接觸特定的全氟化合物，會讓孩子產生學習和行為問題，降低婦女懷孕機率，增加膽固醇水平，以及影響免疫系統，甚至有提高某些癌症的風險。

聯邦環保署規定，要測量飲用水中的特定的全氟化合物，不過全氟化合物並未被規管，例如限制使用在食品包裝上等。

KPIX電視台的報導指，在Tri-Valley三谷地區，共有11個水井含有足夠等級的全氟化合物，需要告知居民，其中兩個在Pleasanton市。

當地的水利官員回應表示，已經聘請專家研究新的過濾科技，但購買新設備需要經費，並強調這些化學物質不會進入到民眾和商家的自來水，因為其中一個問題水井的水會注入其他水源混合後，才會進入供水系統，其他的水井的水會先儲存在儲水庫，便可以去除全氟化合物。

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