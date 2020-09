疫情未完流感季節已來到 專家呼籲大家接種流感疫苗

【KTSF 吳宇斌報導】

新冠病毒肺炎疫情還未完結,流感季節又已經來到,有專家呼籲公眾現在應該及早接種流感疫苗,對抗流感病毒。

流感有眾多癥狀和新冠肺炎相似,例如喉嚨痛、咳嗽等,周一在亞特蘭大的愛默利大學召開的一個醫學會議上,有專家建議民眾今年及早接種流感疫苗以保護自己,保護身邊的人。

Emory疫苗中心主任Walter Orenstein說:「接種流感疫苗的原因,是因為它能夠在兩個方面保護我們,首先疫苗能夠引導身體預先反應,你的免疫系統能夠在病毒演變成疾病之前將其摧毀,第二,疫苗能夠防止病毒傳播。」

專家以2018年至2019年的流感季節為例,全美有約49%的人口接種流感疫苗,雖然不高但估計已經防止了440萬人染病,58萬人要住院和大約3,500人死亡,而去年的流感季節,就只有38%接種,但專家表示總比不去接種疫苗的好。

會議中有專家指出,感染流感和新冠病毒的癥狀相似,從表面很難確定感染了哪一種病毒,不過接種了流感疫苗,就能減少感染流感病毒,從而降低因為流感而要入院的人數,節省醫療資源來處理新冠病毒肺炎的病人。

