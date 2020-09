【有線新聞】

美國提升對香港的旅遊警示至第三級,建議國民重新考慮是否前往。

美國國務院表示因應新型肺炎疫情和港區國安法,將香港的旅遊警示由6月時的第二級「提高警覺」,提升至第三級的「重新考慮是否前往」。

美國國務院指港區國安法生效後中方單方面、任意在香港行使警權與保安權,意圖透過展示權力來針對其定義為分裂、顛覆國家、恐怖主義、勾結外國勢力等廣泛活動,又指國安法涵蓋非香港居民及香港以外機構的罪行,令公開批評中方的美國公民被捕及驅逐風險均增加。

美國同日亦更新對內地的旅遊警示,由最高級的「不要前往」下調一級至「重新考慮前往」。

美國國務院指,中國新型肺炎疫情改善,並已經恢復大部分商業活動,但仍然提醒美國國民中方可能任意執法,禁止美國人離境及強制美國人接受政府調查。

