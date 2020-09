美國要求港貨標「中國製造」港府去信美方促撤回規定

【有線新聞】

美國要求香港出口產品標籤11月要改為「中國製造」,特區政府正式向美方提出交涉,要求撤回規定,若無滿意結果會透過世貿機制談判。

美國海關上月發出新規定,香港出口產品將來不能再標籤「香港製造」,公布一個月,特區政府正式向美方提出交涉。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華表示,約見了美國駐港澳署理總領事,代為去信給美國貿易代表萊特希澤,尋求雙邊對話要求美方撤回規定,否則會透過世貿機制談判,說會據理力爭。

邱騰華說:「任何世貿成員不應該不實說明,去容許不實產地來源標籤,過往世貿的經驗中,其實很多爭端不是真的以大欺小,必須要以規例規則、合理原因作裁決。」

特朗普總統7月簽署行政命令,取消本港特殊待遇,海關其後更改產品標籤規定,原本今個月實施,聽取業界意見後延遲45日至11月9日。

