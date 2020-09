舊金山印刷公司遭縱火 善心人發起眾籌助華裔東主（視頻）

【KTSF】

位於舊金山日落區的雲龍印刷公司,上星期被賊人爆竊兼無故縱火,由於火警燒毀大部分的印刷機器,損失慘重,有善心人為印刷公司在籌款網站上籌款。

設立籌款專頁的是事主的朋友,他向本台表示,雲龍印刷經過今次的縱火案後,損失相當慘重,店舖的業主不願意伸出援手,保險賠償亦不足以抵銷裝修及購買機器的費用,未來亦不知道雲龍能否繼續營業,因此希望各界善長能夠捐款幫忙。

雲龍印刷在日落區已經有35年歷史,是由一對來自香港的夫婦創立,亦是他們一生的心血,上星期三凌晨,店舖被賊人爆竊,更遭人縱火,疑犯的外貌被密路電視拍低,警方至今未拘捕任何人。

有興趣幫助的人士,請點擊:https://www.gofundme.com/f/support-dragon-printing-san-francisco。

